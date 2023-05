Vorig jaar viel het een beetje tegen, dit jaar wordt Beleef Schaijk écht een succes. Hopen ze in Schaijk

Lalla Weiss over vergeten Holocaust: ‘Sinti en Roma verdienen meer dan een paar zinnetjes in de geschiede­nis­boe­ken’

WESTERBORK/BEST – Het wordt ‘de vergeten Holocaust’ genoemd, de moord op honderdduizenden Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog. Als het aan activiste Lalla Weiss uit Best ligt, gaat dat veranderen. Te beginnen met een tentoonstelling in voormalig Kamp Westerbork.