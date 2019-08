Vraatzucht, wát een lastige zonde: al die verleidingen, die vooroordelen ...

Internationale kattendag Stuur jouw leukste kattengif­je of -foto in

8 augustus Niets zo leuk als een hele dag kattengifjes kijken. En nu het internationele kattendag is, heb je er nog een goede reden voor ook. Daarom zijn we op zoek naar de leukste foto's en gifjes. Kan jouw kat een leuk kunstje? Doet hij weleens een bijzonder dansje? Of is hij of zij gewoon heel erg schattig? Deel je foto of gifje via het formulier hieronder!