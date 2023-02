Vrienden en familie werken aan Henks ‘bankske’: ‘Hij zou ons voor gek verklaren, maar het is zo fijn dit samen te doen’

Met video In 2 minuten uitgelegd: waarom de EBI de strengst bewaakte gevangenis van Nederland is

De PI Vught is een van de meest bijzondere gevangenissen van het land. Dat is vooral omdat er zoveel verschillende regimes zijn. De meest in het oog springende zijn de Terroristenafdeling en de Extra Beveiligde Inrichting, beter bekend als de EBI. Die EBI wordt de strengste gevangenis van Nederland genoemd. Maar hoe terecht is dat?

