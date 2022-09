Vrij met carnaval, verplicht voor Gennepse ambtenaar

Het is een gevolg van een nieuwe cao voor ambtenaren waarin staat dat vanaf januari volgend jaar twee dagen kunnen worden aangewezen als ‘lokale feest- of sluitingsdag’. Het gaat om verplichte vrije dagen die van het tegoed van de ambtenaren afgaan. Het zijn dus geen extraatjes.

Op zich is het niet zo vreemd dat voor carnavalsmaandag is gekozen. De animo om met carnaval te werken en dus alle lol te missen was al niet groot. Ook de vrijdag na Hemelvaart wordt een verplichte vrije dag. Ook die dag is voor veel ambtenaren - en niet alleen ambtenaren - gewenst omdat werknemers zo een lang weekend hebben. De ondernemingsraad van de gemeente Gennep is akkoord gegaan met de verplichte vrije dagen.