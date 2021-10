Vrijdagmiddagspits in Brabant: op de A2 en A58 maximaal half uur vertraging

RECENSIE Is het eten bij La Trappe net zo hemels als het bier?

7 oktober BERKEL-ENSCHOT - Bij Proeflokaal La Trappe van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot schenken ze vloeibaar goud in de vorm van trappistenbier. De sfeer is opperbest, maar het eten kan nog wat beter. De score: een 7,2.