Vrije gift tot 1200 euro voor bijstandsgerechtigde, mogelijk ook versoepeling regels om bij te verdienen

met video Kanoën tussen de wilde dieren in de Beekse Bergen: 'Je wordt iedere keer verrast’

Een safari met de auto kennen we wel, maar in de Beekse Bergen kun je nu ook met de kano langs de wilde dieren varen. Hierdoor kun je veilig en op eigen tempo de dieren bekijken, zonder last te hebben van ronkende motoren of andere boten.

11 juli