Vrijwilligerswerk voor KBO en dorp Westerbeek beloond met dorpspenningen

Thuis was van 2009 tot nu bestuurssecretaris. Naast het opstellen van jaarverslagen en het bijhouden van het ledenregister was hij contactpersoon vanuit KBO bij de Stichting Welzijn Ouderen.

Anton van Erve was van 2008 tot nu voorzitter. Daarnaast was hij actief voor de Stuurgroep Vrijwillige Ouderen Adviseurs en Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. In de corona-periode heeft hij veel gedaan voor veel oudere inwoners van Boxmeer.

Frans van der Heijden uit Westerbeek nam donderdag afscheid als bestuurslid van dorpscoöperatie Samen1Westerbeek, waarvan hijzelf medeoprichter was in 2013. Hij was secretaris en voorzitter. Van der Heijden was contactpersoon voor de gemeente en verenigingen en werkgroepen in Westerbeek. Mede door zijn inzet werden burgers beter gehoord, onder meer dankzij enquêtes over de behoefte aan woningen, het voetbalveld/begrazingsweide en de dorpsschouw.