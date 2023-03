Vrouw aangehouden tijdens verkeerscontrole in Breda: bleek nog gevangenisstraf open te hebben staan

Zaterdag 3E Dongen doet goede zaken in Sprang-Capelle, ONI pakt verdienste­lijk punt bij nummer twee

Door met 0-3 te winnen in Sprang-Capelle blijft Dongen het goed doen. Met een negende plaats is Dongen nog niet gevrijwaard van nacompetitie, maar het team van Luke van Overbeek heeft alles nog gewoon in eigen hand. ONI sleept er bij Sleeuwijk, dat tweede staat, een gelijkspel uit: 0-0.