Vrouw ernstig gewond bij steekpartij voor woning in Veghel, verdachte nog voortvluchtig

De vrouw werd neergestoken voor haar woning in de Pastoor Kampstraat in Veghel en is naar het ziekenhuis gebracht.. De verdachte is op dit moment nog voortvluchtig. ,,We gaan uit van een ruzie in de relationele sfeer", laat de politie weten. Op dit moment doet men onderzoek op de plaats van de steekpartij. De omgeving van de woning is afgezet.