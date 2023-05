Vrouw gewond bij ongeval met auto in sloot in Vlijmen

Motorrij­der scheurt met 100 km/u over Ringbaan Noord in Tilburg: twee keer zo hard als toegestaan

TILBURG - De politie heeft zaterdag 34 bekeuringen uitgedeeld aan motorrijders voor overtredingen op en rond de Ringbaan Noord in Tilburg. In de middag en avond betrapten agenten rijders onder meer op door rood rijden, het niet dragen van een helm en te veel geluid maken. Eén motorrijder reed zelfs 48 kilometer per uur te hard.