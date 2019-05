Vrouw gewond na metersdiepe val op festival Ploegendienst in Breda: zekering tokkelbaan laat los

Op een filmpje dat rondgaat is te zien hoe de vrouw over de reling stapt, terwijl ze al met een zekering bevestigd zit aan de kabel. Maar op het moment dat ze naar beneden wil glijden, raakt de zekering los. Ze valt meters naar beneden en valt hard op de grond. Daar blijft ze roerloos liggen.

Daarbij raakte ze gewond. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend. Onder vrienden van het slachtoffer circuleert het bericht dat zij door de val vanaf de stellage van zes meter hoog meerdere ruggenwervels heeft gebroken en fracturen aan arm en been opliep. De jonge vrouw wordt dinsdag geopereerd.

De tokkelbaan is na het incident meteen buitengebruik gesteld.

Grote impact

De tokkelbaan is een attractie die door een professioneel bedrijf werd verzorgd. Woordvoerder Tijn Kapteijns van Ploegendienst laat weten dat het ongeval een ‘grote impact’ heeft op de organisatie. ,,Wij betreuren dit enorm, want niemand wil zoiets meemaken. Onze steun en liefde gaat uit naar de bezoekster en haar familie.”

De politie bevestigt dat er een ongeluk is geweest met de tokkelbaan en heeft getuigenverklaringen afgenomen. Ze draagt het onderzoek over het functioneren van de tokkelbaan over aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die doet onderzoek naar hoe het meisje van de tokkelbaan is gevallen.

,,Een ding wat zeker is, is dat er sprake is van een incident”, geeft een woordvoerder aan. De NVWA kijkt naar het toestel en de tokkelbaan, maar ook naar het technische gedeelte, de veiligheidsvoorschriften en of het toestel gekeurd was.

‘Nog nooit eerder gebeurd’

De eigenaar van de nu omstreden tokkelbaan is het Zeeuwse bedrijf Outdoor Westvoorne, in Oude-Tonge. Woordvoerder Jeroen de Boed reageerde maandagavond verslagen. ,,Het is vreselijk wat er is gebeurd en wij betreuren dit ongeval enorm. Maar veel meer kan en wil ik er nu niet over zeggen. De kwestie wordt onderzocht.” Hij zegt dat het bedrijf zo'n ongeluk nog ‘nooit eerder meemaakte’.

Volgens de website van het bedrijf bereikt de tokkelbaan ‘verbazingwekkende snelheden’ over een afstand van maximaal honderd meter, kunnen er vijftien mensen per uur van de klimtoren, zijn er minstens twee instructeurs aanwezig en worden tokkelaars ‘gezekerd’.