Vrouw gewond naar het ziekenhuis door botsing in Waalwijk

Ouderen­bond trekt in bij jongeren­cen­trum Bosschen­hoofd

Als de verbouwing van De Blokhut in augustus begint, raakt de Ouderenbond Bosschenhoofd zijn vaste stek voor een paar maanden kwijt. Toch zijn de senioren niet dakloos: ze trekken tijdelijk in bij jongerencentrum All In One.