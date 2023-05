Vrouw raakt gewond bij botsing tussen twee auto’s in Waalwijk, politie spreekt getuigen

Een weekendje weg kostte restaurant De Kempen haar Michelin­ster

HEEZE - Over de aanleiding voor deze foto uit 1966 werden we niks wijzer maar de naam van horecazaak De Kempen in Heeze deed wel de nodige belletjes rinkelen bij lezers. Waaronder Marianne Baijens, de jongste dochter van An en Louis Baijens die vanaf 1953 de uitbaters waren.