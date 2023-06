Vrouw raakt met scootmobiel van de weg en belandt in droge sloot in Berghem

Op de h3h biënnale in Oosterhout krijgt kunst een plek tussen de kloosters

OOSTERHOUT - Een moment van stilte, bezinning wellicht, is niet meer dan gepast in de kloostertuin van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in de Heilige Driehoek. Wandelen langs de kunstwerken die hier staan, laat je de dagelijkse beslommeringen vergeten. Die tuin is één van de locaties van de h3h biënnale in Oosterhout, die vandaag opent.