Vrouw redde haar schoonvader van de koolmonoxidedood in Bruchem: ‘Moet ik hem laten liggen?’

In de geschakelde woning aan de Parallelweg in Bruchem wonen aan de ene kant Peggy en haar partner met hun twee kinderen van 5 jaar en 1 jaar, aan de andere kant wonen de schoonouders van ze. ,,In oktober hebben we de cv-ketels vervangen”, zegt ze. ,,We roken toen al direct een soort van gaslucht, dus we lieten de monteur terugkomen. Maar hij vond niks. ‘Het zal wel goed zijn’, dachten we.”