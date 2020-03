Vrouw schopt man na weigeren afstand houden in supermarkt en krijgt zak potgrond tegen haar hoofd

Video Bredase Sehraz (16) vocht op de ic tegen corona en won: ‘Bang ben ik nooit geweest’

26 maart BREDA - Sehraz (16) was besmet met het coronavirus en lag tien dagen in coma op de ic. Nu is hij weer thuis, in Breda. Hij komt er bovenop, maar waarschuwt: ,,Dit is heftig, blijf binnen.”