Vrouw ziekenhuis in geslagen in Hilvarenbeek door eigen man

8 maanden cel geëist tegen voormalig docent Heerbeeck College Best die leerlingen verleidde tot seks in ruil voor hogere cijfers

9 februari EINDHOVEN/BEST – Tegen de voormalig docent Nederlands Daan V. (24) van het Heerbeeck College in Best is vrijdag 18 maanden cel geëist, waarvan 10 voorwaardelijk. De leraar, die in Eindhoven woont, heeft in de ogen van het OM geprobeerd om drie leerlingen te verleiden tot seks in ruil voor hogere cijfers. Ook had hij kinderporno in zijn bezit. Tien foto’s en video’s, die deels ook zijn verspreid.