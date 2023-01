Vuelta in Den Bosch: tienduizenden bezoekers en een ton ‘winst’

Eén aanspreek­punt voor mensen met geldproble­men in Breda: ‘Veel mensen trekken uit schaamte te laat aan de bel’

BREDA - Eén punt waar Bredanaars met vragen en geldproblemen terecht kunnen. Het is er al voor ondernemers, binnenkort ook voor anderen die er zelf niet uitkomen. ‘Het is niet gek dat het een keer mis gaat, en er is hulp.’

