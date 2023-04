Vught geeft geen gehoor aan oproep COC en hijst zaterdag geen regenboogvlag

Eindelijk nieuwbouw in zicht op plek nertsen­farm

BEST - Het nieuwbouwplan aan de Heuveleindseweg komt een stap dichter bij realisatie. Er is overeenstemming tussen Ruimte voor Ruimte en de gemeente Best bereikt over de bouw van 26 woningen op de plek van de voormalige nertsenfarm en een uitbreiding van het volkstuinencomplex.