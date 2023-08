Vuurwerkbom explodeert bij woning van gezin in Breda, glas van twee voordeuren ligt eruit

Udense wijk ‘Wit Korea’ deels gespaard, Area kiest voor minder sloop en meer renovatie

UDEN - Minder sloop en meer renovatie. Op die manier kan een groot deel van de Udense wijk ‘Wit Korea’ alsnog gespaard blijven. In overleg met de bewoners heeft woningcorporatie Area besloten om 6 in plaats van de geplande 22 woningen in de wijk te slopen. Op de vrijkomende grond is ruimte voor 25 nieuwe huizen. Toch gaat bij niet iedereen de vlag uit.