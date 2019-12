Vuurwerkbom vernielt woning in Roosendaal: ‘Het is een bewuste aanslag geweest’

De vuurwerkbom zorgde ervoor dat het huis binnen een mum van tijd gevuld was met grijze rook. Door de bom ontstond een enorme ravage. ,,Er zitten gaten in het plafond, de muren zijn gescheurd, de deuren van mijn kasten zijn eruit geblazen en ik heb geen brievenbus meer over.”

Kracht van een handgranaat

Wie er achter de bewuste actie zit, is volgens Regina Wierickx een raadsel. ,,Wij weten het echt niet. Maar dit is geen kwajongensstreek. Wat hier afgestoken is, had de kracht van een handgranaat. Dit is geen vuurwerk, dit is illegaal geweest.”