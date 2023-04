Vuurwerkbommen, doodsbedreigingen en brandstichtingen: agressie tegen Brabantse burgemeesters neemt toe

Veilig­heids­re­gio steekt miljoenen in aanpak brandweer­ka­zer­nes in de regio

DEN BOSCH/ZEELAND - De Veiligheidsregio Brabant-Noord steekt komende jaren ettelijke miljoenen in nieuwbouw en renovatie van allerlei bandweerkazernes. De kazerne in Den Bosch wordt voor 30 miljoen aangepakt, die in Berghem voor 2,1 miljoen.