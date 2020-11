Vuurwerkhandelaren in zak en as door verbod: ‘Minder ongelukken? Juist méér’

Nieuwsover­zicht | Ook leerkracht in Den Bosch bedreigd na tonen cartoon - Vrienden doen hun verhaal na aanval door 25 jongeren

5 november Twee leraren in Nederland voelen zich bedreigd omdat ze een spotprent hebben getoond in de klas. Eén van hen werkt op het Ds. Piersoncollege in Den Bosch. Zij geeft tijdelijk geen les. Vanwege ‘gevoelde onveiligheid’ wordt de docente ondersteund, aldus de school. Verder waren vandaag positieve coronacijfers te melden, vooral over het zo geplaagde Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio wil echter niet zeggen of dit helpt tegen de dreigende lockdown. En het was de dag waarop het huis van Louis van Wezel (87) in Huijbergen volledig uitbrandde. ,,Hij heeft helemaal niets meer, geen woning, geen huisraad en geen kleren", aldus zijn buurman.