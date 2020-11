Vuurwerkprotesten in volle gang: ‘We laten ze in Den Haag voelen wat ze hebben besloten’

Nieuwsover­zicht | Cel en tbs geëist na geweldsex­plo­sie in jeugdgevan­ge­nis - Hertelling na blunder op stembureau

19 november Tegen een 20-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een ‘enorme geweldsexplosie’ in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is donderdag negen maanden cel en tbs geëist. De officier van justitie verwijt hem onder andere het medeplegen van vrijheidsbeneming, mishandeling, bedreiging en vernieling. En een pijnlijke fout in Haaren. Door een ‘schrijffout’ op het stembureau werd de VVD 100 stemmen te veel toebedeeld bij de gemeenteraadsverkiezing. Een hertelling is daarom nodig. Dat en meer in nieuwsoverzicht van donderdag.