Vuurwerkverbod massaal genegeerd: wat voor straffen kan je daarvoor krijgen?

Het vuurwerkverbod is rond de jaarwisseling massaal genegeerd . Zo ging het ook mis in Dinteloord, waar vijftien jongens en mannen (13 tot 33 jaar) boetes krijgen voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Maar wat voor straffen zijn nou eigenlijk normaal als je verboden vuurwerk bezit of afsteekt?

Dit jaar was het bezitten van het meeste vuurwerk sowieso al illegaal, door het verbod dat geldt tijdens de coronapandemie om de zorg te ontlasten. Alleen licht categorie F1-vuurwerk was toegestaan, zoals knalerwten, trektouwtjes en sterretjes. Wel was er een uitzondering: F2-vuurwerk dat al twee jaar geleden of eerder - voor het tijdelijke verbod - is gekocht, mag gewoon thuis worden bewaard. Maar let wel op: daarvan mag je maximaal 25 kilo in huis hebben.

Boete voor bezit

Maar ermee over straat gaan, mag dus niet. Wie met oudjaarsavond vuurwerk heeft afgestoken kan daarvoor dus een boete krijgen, ook al is niet bewezen dat ze iets met het vuurwerk hebben vernield. Die boetes kunnen hoog oplopen: die kost minimaal 100 euro.

Volledig scherm De aangerichte vuurwerkschade in Dinteloord was op nieuwjaarsdag nog zichtbaar. © peter van trijen/pix4profs

Maar de gevolgen gaan verder dan de boete, omdat je ook een aantekening op je strafblad krijgt. Daardoor wordt het onmogelijk om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te krijgen, die je soms nodig hebt om een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger te krijgen.

Straffen voor afsteken

Als je illegaal vuurwerk afsteekt, kan je een boete van 250 euro verwachten. Wanneer de regels vaker zijn overtreden, wordt de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk speelt een rol: hoe meer vuurwerk je afsteekt, hoe hoger de boete.

Een aantal van de opgepakte verdachten in Dinteloord was minderjarig. De jongste was zelfs 13 jaar. Voor hen gelden mildere straffen dan voor de volwassen afstekers. Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen. Dat is vaak een taakstraf of andere maatregel waarmee minderjarigen een boete en een strafblad voor een lichte overtreding kunnen voorkomen.

Volledig scherm De politie moest door het vuurwerkgeweld op oudjaarsavond in Dinteloord in actie komen. © videostill

Vuurwerk vervoeren uit buitenland

In de weken voor de jaarwisseling is er door Nederlanders volop vuurwerk gehaald. Landgenoten gingen vooral vuurwerk halen in België. Vaak kwamen kopers er vanaf met een waarschuwing, omdat veel van het in beslag genomen vuurwerk voor coronatijd in Nederland legaal was.

Maar dat betekent niet dat er geen zware straffen worden uitgedeeld: op het vervoeren van verboden vuurwerk vanuit het buitenland staat namelijk een boete en soms zelfs een gevangenisstraf.

