VVD Brabant wil coalitie met én zonder Forum tegelijk onderzoeken

De VVD komt later vanochtend waarschijnlijk met een persbericht. ‘We willen op zeer korte termijn twee gesprekken voeren’, staat daarin. ‘Een gesprek met Forum voor Democratie en CDA als kern van een nieuwe coalitie. En het andere gesprek met D66, GroenLinks, SP en PvdA.’ Vanmiddag geven VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat en fractievoorzitter Suzanne Otters een nadere toelichting.

De besluiteloosheid van de VVD is opvallend, want een dag eerder sprak voorman Christophe van der Maat nog klare taal. Zijn partij had de sleutel in handen om de impasse in de Brabantse politiek te doorbreken, en zou die sleutel nu snel omdraaien. De urgentie om tot een nieuwe meerderheidscoalitie te komen is immers groot, zo benadrukte hij.

Meesterzet of niet?

De verantwoordelijkheid die de partij zei te gaan nemen, neemt de VVD vooralsnog dus niet. Toch zou de keuze om níet te kiezen ook een meesterzet kunnen zijn. Als de VVD op twee fronten onderhandelingen start, houdt het immers de sleutel in handen om voor zichzelf de beste keuze te maken. Het gevaar bestaat echter dat andere partijen dat niet zomaar over hun kant laten gaan, en bij voorbaat ‘nee’ zeggen. Maar als dat gebeurt, sluiten ze in feite ook zichzelf meteen uit als mogelijke coalitiepartner. Later vandaag wordt daarover waarschijnlijk meer duidelijk.