VVD en CDA in Brabant nemen afstand van ‘creep’ Baudet, maar houden vast aan samenwerking met FvD

Er is genoeg zout...maar helpt het wel? Gladheids­be­strij­ding werkt in ‘uitzonder­lij­ke omstandig­he­den’

8 februari DEN BOSCH - In 24 uur ging er elfhonderd ton zout over de Brabantse wegen. De provincie doet wat ze kan, maar met dit weer loop je altijd een beetje achter de feiten aan, vertelt coördinator gladheidsbestrijding Bertie van Liempt. ,,We rijden de wegen zwart, maar een half uur later is het weer wit. Bijna niet te doen.”