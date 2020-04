VVD en FvD vertrouwen op stabiele coalitie: ‘Niet interessant wat Baudet in een kelder bij GeenStijl zegt’

DEN BOSCH - VVD en Forum voor Democratie in Brabant hebben ondanks de roerige aanloop vertrouwen in de stabiliteit van nieuwe coalitie met het CDA. ,,Het was een bumpy ride, maar ik vertrouw erop dat het nu rustig wordt”, aldus VVD-leider Christophe van der Maat.