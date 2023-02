VVD: ‘Hoe gaat Andel het vertrouwen in de gemeente ooit terugkrijgen?’

Harmonie Sint-Caecilia is er helemaal klaar voor, Concert Carnavales­ke warmt Schijndel flink op

SCHIJNDEL - Het Oetelkonzert in Den Bosch was jaren geleden het voorbeeld voor wat nu het Concert Carnavaleske in Schijndel is. Twee dagen opwarmen voor carnaval in de spiegeltent op de Markt. ,,We musiceren aan één stuk door, zonder pauze.”

19:00