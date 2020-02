VVD in Brabant slaat rechtsaf: Forum voor Democratie en CDA uitgenodigd voor verdere gesprekken over coalitie

Dat de VVD een voorkeur heeft voor een rechtse coalitie, lijkt niet onlogisch. Toch is de stap in het licht van de voorbije politieke jaren in Brabant opmerkelijk. In 2017 besloot de VVD - toen nog in een coalitie met SP, D66 en PvdA - strengere milieu-eisen voor boeren op te stellen. Dat zette veel kwaad bloed, zowel in de agrarische sector als bij oppositiepartij CDA. Na de verkiezingen van vorig jaar schoof het CDA toch aan in het nieuwe provinciebestuur, samen met VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Het landbouwbeleid bleef niettemin in grote lijnen overeind. Dat bleek vragen om problemen. Uiteindelijk stapte het CDA in december na veel gedoe uit de coalitie.



De VVD en haar drie progressieve coalitiepartners trokken in die turbulente tijd steeds één lijn. Maar toen er over een nieuwe samenwerking gepraat moest worden, verbrokkelde dat front. D66,GroenLinks en PvdA wilden de SP bij de coalitie trekken, en de VVD wilde dat per se niet. Na twee verkennende gesprekken heeft de VVD nu dus toch besloten voor de optie over rechts te kiezen.