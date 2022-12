VVD-kamerlid vindt dat criminelen in EBI in Vught nog te veel vrijheden hebben

Helmonder (50) rijdt broer aan: ‘Hij had iets met mijn vrouw’

HELMOND - De Helmonder (50) vertelde het donderdag duidelijk aan de rechtbank. Hij had die zondag in april net van zijn vrouw gehoord dat ze het hield met zijn broer, ‘al jaren, ook in jouw bed.’ Hij reed zijn broer vervolgens aan.

22 december