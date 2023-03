VVD krijgt meeste stemmen vanuit Bergen op Zoom

Het regent nu écht boetes in de Van Berckel­straat: ‘Vooral ouderen en pakketbe­zor­gers blijven hier komen’

DEN BOSCH – Een groot aantal automobilisten trekt zich nog steeds niks aan van het inrijverbod in de Van Berckelstraat in Den Bosch. In twee maanden tijd hebben camera’s bijna negenduizend automobilisten betrapt. De boetes van 100 euro worden niet meer kwijtgescholden.