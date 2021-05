VVD staakt samenwerking met FVD en JA21, nieuwe bestuurscrisis in Brabant

DEN BOSCH - De bom barst in de Brabantse politiek. De VVD trekt de stekker uit de samenwerking met FVD en JA21, en zadelt de provincie op met een nieuwe bestuurscrisis. Voor de derde keer in dik twee jaar moet Brabant op zoek naar een nieuwe coalitie.

Na een jaar vol incidenten heeft de VVD de buik vol van de samenwerking met nieuwkomer Forum. Het recente vertrek van FVD-Statenlid Hans Smolders vormde de druppel, zo meldt VVD-fractieleider Suzanne Otters. Haar partij trekt nu de conclusie dat ‘bestuurlijke stabiliteit’ onmogelijk is met Forum en staakt de samenwerking, die van meet af aan omstreden was. De VVD kan niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd is voor wat nu gebeurt.

De Brabantse politiek moet voor de derde keer in dik twee jaar tijd op zoek naar een nieuwe coalitie. De vorige twee hielden het onder aanvoering van de VVD hooguit ruim een jaar vol. Het verklaart de bescheidenheid van de liberalen, die nu als grootste fractie van Brabant de bal bij de andere partijen neerleggen. Fracties mogen in de Statenvergadering van komende vrijdag aangeven welke mogelijkheden zij zien, en welke rol de VVD daarin kan spelen. VVD-gedeputeerden Christophe van der Maat en Martijn van Gruijthuijsen geven beiden aan dat ze door willen in het provinciebestuur.

Incidentenreeks

FVD rolde de afgelopen maanden van het ene in het andere tumult. Dat begon in januari, toen Statenlid Stijn Roeles opstapte en Forum niet in staat bleek de vrijgekomen zetel in te vullen. Snel gevolgd door een afsplitsing binnen de fractie: drie leden van de partij gingen verder als JA21. Het vertrek van Smolders vorige week zorgde er vervolgens voor dat er zelfs twee FVD-stoeltjes leeg bleven.

Maar bovenal waarde de geest van Thierry Baudet rond in het provinciehuis. Steeds als de landelijk leider voor controverse zorgde, werd het Brabantse provinciebestuur erin meegezogen. De roep aan met name het CDA en VVD om te stoppen met de samenwerking werd met ieder incident luider. De liberalen hebben nu dus hun conclusies getrokken en trekken de stekker eruit.

