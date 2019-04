VVD zegt ja tegen tweede keus voor coalitie in Brabant

Het CDA gaf als enige meteen aan dat ze wil praten over samenwerking. De VVD zat woensdagavond bijeen en zet het licht ook op groen, geeft Van der Maat nu aan. ,,Onze fractie zegt ja tegen het advies van de informateur. We hadden als eerste voorkeur een college aan de rechtse kant van het midden, maar dat zit er door het afhaken van Forum voor Democratie niet in. Er blijft één meerderheidscoalitie over en wij zijn bereid om het samenwerken voor Brabant centraal te zetten. We willen met de andere vier partijen het gesprek aangaan, om te kijken of we tot een coalitie kunnen komen.”