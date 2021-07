Waalre hotspot voor voertuigdieven: bekijk hier hoe vaak het fout gaat in jouw gemeente

Adema krijgt het voor haar kiezen als commissa­ris in Brabant: ‘Daar moet je mee zien te dealen en dat doe ik ook’

17 juli DEN BOSCH - Ina Adema maakte in tien maanden als commissaris van de Koning in Brabant meer mee dan ze zou willen. Politieke crisis, rare coronatijd, kwaadaardige tumor. ,,Dat is natuurlijk onprettig, maar het is wel zoals het is.”