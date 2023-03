Waalwijk legt meer groene parkeerplaatsen aan

De straten die vanaf half maart dergelijke parkeerplekken krijgen, zijn de Aletta Jacobsstraat in Waspik, Zidewinde in Sprang-Capelle en Burgemeester de Geusstraat, Industrieweg, Loondonk, St. Crispijnstraat, Bloemenoordplein en Maasland in Waalwijk. Eerder werden langs de Taxandriaweg, Geerde, Erve en Mede in Waalwijk al dergelijke plekken aangelegd.

Vetplanten en gras

Waalwijk gebruikt op de groene parkeerplaatsen geen beton, maar laat er gras of bijvoorbeeld vetplanten groeien. Op die manier moet regenwater beter de grond in zakken, waardoor in de straten minder wateroverlast ontstaat en de grondwaterstand beter op peil blijft. Het groen geeft in vergelijking met beton of straatklinkers ook meer verkoeling, redeneert Waalwijk.