Waalwijk mikt op veel groter Landgoed Driessen, maar wat willen anderen? ‘Er zijn nog veel vragen’

Rusland zet in Oekraïne voor het eerst nieuwe 'onzichtba­re' gevechts­tanks in: 'Risicovol­le beslissing'

Het Russische leger heeft in Oekraïne voor het eerst zijn nieuwe ‘onzichtbare’ T-14 Armata-gevechtstanks ingezet. Toch is het nog maar de vraag of dit nieuw type het verschil zal kunnen maken op het slagveld. Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben de Russen er zelf weinig vertrouwen in.