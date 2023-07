Waalwijkse brandbrief naar zorgverzekeraar: sluiting praktijk Co-Med baart ‘ernstige zorgen’

Recalci­tran­te fietsen­dief komt zonder advocaat naar rechtszaal: 'Ik beken wat ik heb gedaan’

DEURNE - De ene stond bij het station in Deurne, de andere bij een supermarkt in die plaats en dan was er ook nog een in Geldrop. Een 40-jarige Helmonder bekent vlot de diefstal van drie elektrische fietsen. De rechter pakt hem stevig aan.