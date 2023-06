Waar blijft dat standbeeld voor Pierre Kartner in Breda?

met video Auto in vlammen op in Helmond: voertuig begint door kortslui­ting stukje te rijden

HELMOND - Aan het Eymerickhof in Helmond is een auto in vlammen op gegaan. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 0.50 uur. Door vermoedelijk kortsluiting door de brand is het voertuig zelf een stukje gaan rijden. Al snel kwam het tegen een boompje tot stilstand.