Waar landt de islamitische school in Oosterhout? ‘Gemeente neemt veel te veel tijd’

Overzicht Vier bedrijfson­ge­luk­ken in Brabant hadden dit jaar een dodelijke afloop

Twee fatale bedrijfsongevallen op dezelfde avond in Brabant. Het komt maar zelden voor, maar maandagavond ging het op twee plekken helemaal mis. In Den Bosch kwam een 62-jarige Waalwijker om het leven, in Sint-Oedenrode een 43-jarige chauffeur uit Loosbroek. Het is niet de eerste keer dit jaar dat medewerkers overlijden tijdens hun werk in Brabant. Hieronder een overzicht.