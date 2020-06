Waarom Brabantse wijn nu wél lekker is

Toprestaurants, zoals Mijn Keuken in Wouw en Vermeer in Amsterdam (beide één Michelinster), weten het al een tijdje: uit Brabant komen heerlijke wijnen. ,,Mijn persoonlijke favoriet is Klein Wonder, een witte wijn van Domaine De Brabantse Wal in Ossendrecht. Super bij kreeft en gerechten met rauwe vis", verklapt sommelier Simone Tak. Haar gasten hebben het geheim ontdekt. ,,We hoeven die wijn niet eens meer te promoten. Hij verkoopt zichzelf en de reacties zijn lovend", zegt Tak.