Waarom carnaval vieren in het Kielegat? ‘Het is hier gezellig, iedereen is hier raar’

25 wagens rijden door Rijsbergen, opvallend veel met een variant op het motto ‘We houwe ’t niet mir’

RIJSBERGEN (AOPELAAND) - Veel wagens hadden tijdens de Grote Optocht in Aopelaand als motto ‘We houwe ’t niet mir’ of een variant daarop. En dat is precies het motto van ’t Aopelaand deze carnaval.