Waarom deze vrouwen géén make-up meer dragen sinds de lockdown

Brabander wint Het Geluid van Qmusic - 1000 agenten op de been bij me­ga-politieac­tie

16 september Meer dan 48.000 euro won hij, doordat hij wist hoe het klinkt als een ruitenwisser op een armpje wordt geklikt. De 24-jarige Oisterwijker Jos won vandaag het Geluid van radiozender Qmusic. Verder was het de dag waarop een Bossche oud-Satudarah-kopman één van de achttien arrestanten was in een mega-politie-inval, in meerdere landen. En Willem II speelt voor het eerst in vijftien jaar weer in Europa.