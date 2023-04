Waarom is er nog geen vangrail op de ‘gevaarlijke’ plek waar Sanne en Hebe verongelukten?

Met kaartje Gezinsdra­ma Et­ten-Leur zeker niet eerste Brabantse steekpar­tij van 2023: al 20 keer eerder gestoken

Buurtbewoners van de Leurse Dijk reageren geschrokken op een gezinsdrama in hun straat, waarbij een dode op straat werd gevonden. Het slachtoffer kwam in Etten-Leur om door een steekpartij, waarbij ook twee andere leden van het gezin gewond raakten. Het is bij lange na niet het enige steekincident in Brabant dit jaar: de politie moest in de eerste vier maanden van 2023 al twintig keer eerder op messengeweld af.