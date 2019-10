Waarom Mark van S. Daan Hoefs doodschoot: 'Het was pure paniek, hij of ik’

DEN BOSCH - ,,Het was pure paniek, het was hij of ik.” Met die woorden probeerde de 30-jarige Mark van S. vandaag in de rechtbank duidelijk te maken waarom hij vorig jaar op 25 april in Schijndel de 26-jarige Daan Hoefs uit Erp doodschoot. Op de eerste dag van de rechtszaak in het Bossche Paleis van Justitie betoogde Van S. dat hij zo zeer werd gechanteerd door Hoefs dat hij uiteindelijk geen andere oplossing meer zag dan geweld.

Vrijdagmorgen zal het Openbaar Ministerie uiteenzetten wat voor straf het tegen Van S. gaat eisen. Advocaat Jan-Hein Kuijpers zal vervolgens betogen dat Van S. schoot uit ‘psychische overmacht’ en derhalve geen straf mag krijgen. In een volgepakte rechtszaal ging het donderdag urenlang over de vraag waarom Van S. niet naar de politie is gestapt.

Bedreigingen

Hoefs en Van S. kenden elkaar al een paar jaar, zij het oppervlakkig. Op verzoek van Hoefs bezorgde hij in 2016 twee keer 15 gram cocaïne naar Brabantse klanten, waarna ze ruzie kregen over het geld. In de periode daarna liep de ruzie steeds verder op. Soms bleef het rustig, soms stuurde Hoefs meerdere appjes per dag om Van S. te herinneren aan zijn schuld van 300 euro. In december 2017 begon Hoefs voor het eerst met geweld te dreigen, verklaarde Van S. tegenover de rechters. ,,De schrik zat er goed in bij mij, want ik kende de reputatie van Hoefs Een kickbokser die eerder veroordeeld was voor geweldsdelicten.” Even later gaat het helemaal mis als Van S. naar een appartement in Veghel wordt gelokt, waar hij volgens eigen zeggen een pistool op zijn hoofd gezet krijgt door Hoefs. Een andere aanwezige zwaait met een mes. De boodschap is: hij moet betalen en snel ook.

Quote Als het nodig was, wilde ik me zelf kunnen beschermen. Daarom kocht ik dat pistool Mark van S.

Het bedrag dat hij moet betalen, is opgeschroefd tot 1250 euro. Volgens Van S. was dat hij omdat hij de politie had verteld dat het vriendenclubje van Hoefs was gaan joyriden met zijn auto. Als Van S. duidelijk maakt dat hij zoveel geld niet op zijn bankrekening heeft staan, rijdt Hoefs met hem naar zijn ouders in Schijndel. Moeder Van S. springt op de fiets en pint 900 euro, die aan Hoefs werden overhandigd. Toen ook daarna de chantagepogingen doorgingen, kocht Van S. voor 1000 euro een pistool, zo bekende hij. Om Hoefs af te schrikken: ,,Als het nodig was, wilde ik mezelf ook kunnen beschermen".

Doorgeladen pistool

Op 25 april kwam Hoefs opnieuw aan de deur in Schijndel. Mark van S. stond onder de douche, maar zag Hoefs nog wel wegrijden. Zodra hij was aangekleed, reed hij er achteraan. Hoefs bleek zijn auto om de hoek te hebben geparkeerd, in de Renate Rubinsteinstraat. Van S. stapt uit, roept ‘Ik heb het niet’ tegen Hoefs en grijpt naar het doorgeladen pistool in zijn binnenzak. Daarmee vuurt hij drie kogels af. Hoefs valt op straat en laat ter plekke het leven. Van S. verklaart tegen de politie dat hij dacht dat Hoefs een wapen uit zijn tasje wilde halen, maar later zal blijken dat de Erpenaar geen pistool bij zich had. Twee dagen na de dodelijke schietpartij wordt Van S. aangehouden. Het wapen heeft hij ergens in het water gegooid.

Quote Je hebt voor eigen rechter gespeeld, terwijl je zoveel andere keuzes had kunnen maken. Pleun Hoefs, zuster van doodgeschoten Daan Hoefs

De tweelingzus van Daan Hoefs, Pleun, en oudere broer Thijs legden gistermiddag emotionele slachtofferverklaringen af. ,,Je hebt voor eigen rechter gespeeld, terwijl je zoveel andere keuzes had kunnen maken", wierp Pleun Hoefs Van S. voor de voeten. De familie Hoefs diende een verzoek tot schadevergoeding in. In reactie op de slachtofferverklaringen stelde Van S. dat hij ‘alles heel erg vindt’: ,,Ik leef met ze mee".