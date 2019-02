Waarom Robèrt de Mol zou kunnen zijn (en waarom niet)

Aflevering vier begint gelijk spannend. Na een week wordt eindelijk onthuld wie nu dat rode scherm kreeg. Vlak voordat Robèrt de lift uitstapt, is ‘10M’ te zien. Maar wat staat daar als we het omdraaien? Juist, Mol.

De tweede opdracht in de vierde aflevering begint met een prachtige Spaanse serenade. Ook daarin is een duidelijke verwijzing naar de Brabantse meesterbakker te horen. Het lijkt alsof de twee muzikanten Robèrt of Roberto zingen.