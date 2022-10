Waarom ze er in Cuijk niet rouwig om zijn dat de middelbare school in Mill dichtgaat

Eindelijk kunnen we de planeet Jupiter met het blote oog zien

Komende tijd zal de planeet Jupiter goed te zien zijn vanaf de aarde. En dat is bijzonder volgens Harrie Eijsbouts van de Jan Paagman Sterrrenwacht in Asten. ‘De planeet is in bijna zestig jaar niet zo dichtbij geweest', zegt Eijsbouts.

13 oktober