Wake-up call van Grapperhaus en Brabantse burgemeesters om verslapping: ‘De klad komt erin, dat is onacceptabel’

Burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), John Jorritsma (Eindhoven) en Theo Weterings (Tilburg) doen namens de drie veiligheidsregio’s in een statement aan de pers de dringende oproep om niet te verslappen en om anderen die zich niet aan de coronaregels houden aan te blijven spreken op hun gedrag.

Ook justitieminister Ferd Grapperhaus drukte Nederlanders op het hart om op te passen voor verslapping van het naleven van de regels: ,,Herpak je gedrag van de voorgaande maanden”, zei hij op een persconferentie later op de avond in Den Haag.

‘Dit baart ons zorgen’

Onder het mom van een 'wake-up call’ zeggen de Brabantse burgemeesters: ,,De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen.”

Volgens de drie voorzitters hebben Brabanders de afgelopen maanden bewezen dat het ‘gezonde Brabantse verstand overheerst’. ,,Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel.”

‘Denk aan de volle IC's’

In ferme taal roepen Jorritsma, Weterings en Mikkers op om de controle niet te verliezen. ,,Denk aan de volle IC’s, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd.” De burgemeesters zeggen niet terug te willen naar de tijd van vóór de versoepeling van de regels. ,,Vandaar opnieuw met klem de oproep aan u allen: verslap niet!”

Quote Wij weten wel dat de ontwikke­ling van de laatste week zich niet moet doorzetten John Jorritsma, Jack Mikkers en Theo Weterings, Voorzitters Brabantse veiligheidsregio's

Daarnaast spreken de voorzitters het verzoek uit om anderen erop aan te spreken wanneer zij zich niet aan de regels houden. ,,Hou vol. Ook in deze vakantietijd. Ook na al die weken. Blijf uw gezonde verstand gebruiken.”

Geen glazen bol

De burgemeesters beschikken niet over een glazen bol, zeggen ze. ,,Wij weten niet hoe het virus zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij weten niet hoe de situatie in Brabant en in Nederland over twee weken of twee maanden is. Wij weten wel dat de ontwikkeling van de laatste week zich niet moet doorzetten.”

Om die reden worden de coronaregels nogmaals met klem herhaald: ,,Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Wacht thuis op de uitslag, afhankelijk van de uitslag kun je daarna boodschappen doen of een terrasje pakken. Testen, testen, testen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.”

Minister Grapperhaus: ‘We moeten nu extra waakzaam zijn’

Ook justitieminister Grapperhaus doet een dringende oproep aan de Nederlandse bevolking om de coronamaatregelen goed na te leven naar aanleiding van de stijging van het aantal coronabesmettingen. ,,Dit is géén goede ontwikkeling. Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het aantal besmettingen neemt toe. We moeten nu extra waakzaam zijn, houd u aan de regels.”

Het kabinet komt niet met extra maatregelen nu het aantal besmettingen toeneemt. Maar ‘het is geen goede ontwikkeling’, zei Grapperhaus. ,,Als we de drukte blijven opzoeken, dan kan het zo zijn dat burgemeesters lokaal moeten ingrijpen.”

Op de vraag of Nederland deze wake-up call als een laatste waarschuwing moet zien, antwoordt de minister: ,,Ik vind dat u dit als een héle ernstige waarschuwing moet zien. Het virus is nog onder ons.” Grapperhaus benadrukt het nog maar eens: ,,Het is een levensgevaarlijk virus.”

Volledig scherm Ferd Grapperhaus. © ANP

Quote Ik vind dat u dit als een héle ernstige waarschu­wing moet zien Ferd Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid