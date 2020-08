'Walgelijk' gedrag na aanrijden gehandicapte Goof (55): ‘Hij heeft mijn leven kapot gemaakt’

VIDEO Kijk uit met een oehoe: een onschuldig uilskuiken wordt ineens een ter­ror-uil

3 augustus ZUNDERT - Toen in mei op televisie beelden verschenen van een nestje superschattige oehoekuikens in een bloembak bij een appartement, hielden ze bij het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert hun hart vast. Als nou maar niemand werd verleid zo'n diertje aan te schaffen.