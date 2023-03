Wandelaars schrikken van halvering houtsingel Oss

Broedgelegenheid

,,Begrijpelijk dat mensen hiervan schrikken. Dit ziet er erg rigoureus uit. Toch is dit beheer juist gericht op het in stand houden van een houtsingel met veel natuurwaarde", reageert een woordvoerder van de gemeente. ,,We willen dat de singel gesloten blijft. Door de dichtheid biedt de houtsingel broedgelegenheid voor vogels en dekking voor marterachtigen. Als we niet zouden beheren, zouden de bomen groter groeien en zou de onderzijde open worden vanwege lichtgebrek. We snoeien nu deze kant flink terug. Hier gaat de beplanting dit jaar nog flink uitlopen. Over drie tot vijf jaar wordt beoordeeld of het pad voldoende begaanbaar is.”